Lucca temporeggia: non ha dato ancora l'ok al trasferimento al Nottingham

Lorenzo Lucca temporeggia: non ha ancora deciso se accettare la proposta del Nottingham Forest. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Oltre a Lang, infatti, il Napoli avrebbe trovato una sistemazione anche a Lorenzo Lucca, finito da giorni nel mirino del Nottingham Forest. Stessa formula di Lang: prestito oneroso – servono soldi da muovere per acquistare e rispettare il famoso saldo zero – con diritto di riscatto.

Solo che il centravanti ex Udinese non sarebbe ancora convinto della destinazione. Dopo un minutaggio limitato a Napoli, logico cercare una nuova squadra che possa garantire un ruolo da protagonista da qui a fine stagione" spiega la rosea.