Altri infortuni, CdS: più che gli acquisti, servirebbe una benedizione
Il Napoli batte il Sassuolo, ma è preoccupato per gli infortuni di Rrahmani e Politano soprattutto (per Elmas solo uno stordimento). Si acuisce l'emergenza in vista della Champions League e sul tema si è espresso anche Pasquale Salvione in un editoriale per il Corriere dello Sport:
"Servirebbero le colonnine di ricarica, quelle che ormai vediamo in ogni strada in città. Sarebbero i migliori colpi di mercato da fare in questo momento. E probabilmente sarebbe necessaria anche una benedizione, una di quelle speciali. Il Napoli è in riserva: non ha energie, non ha forze, è completamente sulle gambe. Alla quinta partita giocata in tredici giorni ha accusato la fatica in maniera evidente. Le assenze pesano tantissimo e la luce in fondo al tunnel non si vede".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
