Rientro Anguissa, Corsera: "Non ci sono ancora certezze sulla data"

Il Corriere della Sera fa il punto sul possibile rientro di Frank Anguissa, fermo ormai da due mesi. Sul suo ritorno in campo, però, non ci sono ancora certezze: l’ipotesi più accreditata resta quella della sfida con la Juventus del 25. Il quotidiano sottolinea come il problema del Napoli sia soprattutto numerico.

Servono rotazioni, in particolare a centrocampo e in attacco, perché alcuni giocatori non si fermano praticamente mai: Hojlund, Lobotka e McTominay sono costretti agli straordinari, mentre la rosa non offre vere alternative. La questione è dunque doppia: da un lato rimpiazzare gli infortunati, dall’altro preservare chi è sempre in campo e rischia di fermarsi. Un esempio su tutti Rrahmani, che prima di infortunarsi, nella gara col Sassuolo, aveva già collezionato 19 presenze, di fatto giocandole quasi tutte.