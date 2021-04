Focolaio Italia, Il Giornale: "Quanta ipocrisia. O vaccinate i giocatori o non si gioca"

"Senza vaccini, roulette russa a ogni gara", titola l'edizione odierna de Il Giornale in merito alla situazione attuale dei contagi in Serie A. Se i calciatori si battono non solo per i risultati, ma anche per tenere in piedi una grande industria - riflette il quotidiano -, la soluzione è vaccinarli "senza nascondersi dietro falsi pudori". Il protocollo federale, conclude l'articolo, ormai è "carta straccia", perché le ASL hanno facoltà di intervenire e diversi club hanno goduto del rinvio.