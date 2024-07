Folorunsho è un intoccabile per Conte: il tecnico studia 3 ruoli per lui

Quale futuro per Michael Folorunsho? Dopo una serie di prestiti sembra arrivata finalmente la sua ora in azzurro. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte l'ha inserito nella lista degli intoccabili: vuole valutarlo in più ruoli, considerando che l'allenatore salentino potrebbe alternare un paio di moduli.

La Rosea scrive che il centrocampista della Nazionale sarà valutato sia da centrocampista centrale in una linea a quattro sia da mezzala in caso di 3-5-2. Ma non solo. Folorunsho potrebbe agire anche da trequartista, come ha fatto spesso nell'ultimo anno all'Hellas Verona, nel 3-4-2-1 contiano.