Formazione Como: possibili cinque novità rispetto al Lecce. Ultime su Lang

vedi letture

Ultime di formazione per la gara di sabato contro il Como. Si torna subito in campo in un calendario ingolfato di appuntamenti. "Oltre a Lobo sono da valutare le condizioni di Lang, costretto a uscire a Lecce al 3’ della ripresa per un colpo alla coscia sinistra. Troppo presto per parlare di formazione, ovviamente, ma è possibile che Rrahmani rientri dal 1’ insieme con Spinazzola, McTominay, Hojlund e Neres. Tutti in panchina nell’avvio del Via del Mare. Di certo, Conte farà scelte orientate anche alla Champions: la sfida con i tedeschi è cruciale in ottica qualificazione", si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola.