Rinnovo Spinazzola, manca solo la firma: svelati tutti i dettagli

Rinnovo Spinazzola, manca solo la firma: svelati tutti i dettagli
Oggi alle 12:40Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Non solo Anguissa. Il Napoli è pronto a blindare un altro giocatore, un altro titolarissimo per Conte. Si tratta di Leonardo Spinazzola tornato ormai ai suoi livelli. Secondo il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira manca solo la firma per il prolungamento fino al 2027 con opzione automatica di un altro anno a determinate condizioni come le presenze e gli obiettivi. 