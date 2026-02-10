Nico Paz al Maradona per ribaltare la storia. E il Napoli è un dolce ricordo

vedi letture

Grande attesa per Napoli-Como, uno dei giocatori di maggior talento presente questa sera al Maradona sarà Nico Paz. Ne scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Nico al Maradona non ha ancora inciso come sa e vorrebbe, anzi ha voglia di ribaltare la storia. Soprattutto ora, con un traguardo storico all'orizzonte e un rigore sbagliato nell'ultima partita giocata, in pieno recupero. Ma il Napoli è un dolce ricordo per Nico, che contro gli azzurri ha segnato il suo primo e unico gol in Champions, in maglia Real. A Madrid sembra destinato a tornare, perché quello è il percorso che merita il suo talento. Ma intanto incanta in Italia: 58 partite di A, 14 gol e 15 assist. I numeri parlano chiaro, anche se non riescono a mostrare appieno tutta la qualità dell'argentino. Nico è destinato a un futuro da stella in un top club, ma a questo penserà a tempo debito".