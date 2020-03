Fuga verso Sud da Milano, in 170 volevano partire verso la Campania: solo in 50 hanno passato controlli

Bloccata (in parte) una uova fuga dal Nord verso Sud dopo il decreto del Governo di chiudere le attività non essenziali. Come scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, nella giornata di domenica si sono create lunghe file nella Stazione Centrale di Milano soprattutto per i treni diretti verso Napoli e Salerno.

"Per quei due treni ci sono oltre 170 prenotazioni - si legge - passeggeri che hanno comprato il biglietto e che in quel momento devono comprovare le reali esigenze per le quali possono uscire da Milano. Alla fine, su 170, partiranno meno di 50 persone".