Futuro Conte, Gazzetta: ADL è tornato a parlare per stimolarlo a uscire allo scoperto

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Il ritorno di Aurelio De Laurentiis al Maradona per Napoli-Lazio segna un momento chiave nella stagione azzurra perché porterà al confronto con Antonio Conte. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il presidente rientra dagli Stati Uniti dopo un lungo periodo di silenzio, interrotto solo recentemente da dichiarazioni pubbliche e dall’intervista al New York Times. “Dopo quasi due anni, De Laurentiis è tornato a parlare e a esporsi, anche per stimolare Conte a uscire allo scoperto”. Un cambio di atteggiamento che anticipa il confronto previsto a fine stagione, una volta raggiunto l’obiettivo Champions.

Su cosa si gioca la partita tra De Laurentiis e Conte

Nel frattempo, il tecnico ha lasciato intravedere qualche dubbio sul futuro: “Ha accennato alla Nazionale, salvo poi ridimensionare il tutto”. Un segnale che riapre scenari già vissuti, come lo scorso anno quando Conte fu vicino alla Juventus. Sul tavolo ci saranno anche questioni economiche: “Il Napoli non potrà sostenere un altro mercato da oltre 100 milioni”, anche per l’assenza di cessioni importanti. Resta però la volontà di mantenere alta l’ambizione, soprattutto in vista del centenario del club.