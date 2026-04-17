Il Napoli produce poco con i Fab Four: Conte pronto ad accantonarli per Napoli-Lazio

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Antonio Conte studia nuove soluzioni per dare più imprevedibilità al suo Napoli, e contro la Lazio potrebbe arrivare una novità importante. Come riportato da La Repubblica, Alisson Santos è candidato a partire dal primo minuto. Il brasiliano prenderebbe il posto di McTominay sulla trequarti, con lo scozzese pronto ad arretrare in mediana accanto a Lobotka e Anguissa inizialmente in panchina. Una scelta che punta a dare maggiore qualità negli ultimi metri.

Perché Conte è pronto a lanciare Alisson e accantonare i Fab Four

“Alisson garantisce cambio di passo, capacità di saltare l’uomo e imprevedibilità”, si legge. Caratteristiche che possono risultare decisive per una squadra che ha faticato a concretizzare le occasioni. Arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto, il classe 2003 rappresenta “aria fresca per una manovra offensiva spesso poco produttiva”. Contro la Lazio può arrivare la sua grande occasione dal 1’.