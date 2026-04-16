Zaccagni in crescita, col Napoli ci sarà: Sarri ha un'idea

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Mattia Zaccagni è in cerca della condizione migliore per questo finale di stagione. Dopo il primo tempo giocato a Firenze, il capitano biancoceleste metterà minuti nelle gambe anche a Napoli, con l'obiettivo di recuperare brillantezza fisica per l'appuntamento più importante, la semifinale di ritorno con l'Atalanta. Lo scrivono da Roma in vista della sfida di sabato al Maradona.

L'esterno ex Verona vuole esserci e ha compiuto un'accelerazione non indifferente per rientrare dalla lesione muscolare rimediata contro il Milan, alzando il livello anche in allenamento, scrive Il Messaggero. Chiaramente non potrà essere al meglio, ma per una sfida che sposta così tanto Sarri non può privarsi del suo uomo migliore. Nel match contro la Fiorentina, solamente la manona di un prodigioso De Gea gli ha negato la gioia di un gol che sembrava già scritto. Una rete che lo avrebbe aiutato non poco in un momento così, in una stagione così difficile. Al Maradona il primo test vero, quello che farà capire se Zaccagni avrà o meno i 90 minuti nelle gambe in vista di Bergamo.