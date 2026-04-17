Lazio, niente rischi col Napoli: la priorità di Sarri è la Coppa Italia
Il Napoli domani, ma a quanto pare l'obiettivo è non rischiare nulla in vista di mercoledì per la Coppa Italia. Per la Lazio di Sarri, dunque, un’idea chiara in testa: rischi ridotti al minimo per evitare di aggravare una situazione già di estrema emergenza a pochi giorni dal ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta.
Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, Sarri sembra orientato a proseguire sulla linea già scelta a Firenze, ragionando quindi anche in ottica futura. Così si spiega per esempio la conferma di Zaccagni dal primo minuto, per la necessità del capitano di mettere minuti nelle gambe, ma non solo.
Salvo sorprese proseguirà infatti anche la gestione di Maldini, che potrebbe non essere convocato neanche per la gara della Lazio contro il Napoli, e quella di Gila. Lo spagnolo è fermo dal 22 marzo, è tornato ad allenarsi negli ultimi giorni e contro i partenopei potrebbe tornare ad assaggiare il campo solo per una staffetta con Romagnoli che punti a gestire anche il centrale di Anzio.
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