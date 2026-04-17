Futuro Conte, Il Roma: rinnovo non in programma, ma dopo l'incontro non è escluso
Prima la Champions, poi il futuro. È questa la linea tracciata da Aurelio De Laurentiis, che vuole blindare il prima possibile la qualificazione per creare le condizioni ideali per il confronto con Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Il Roma, il presidente azzurro attende una risposta chiara dal tecnico sul suo destino. “Al presidente interessa solo sapere quale sarà la scelta di Conte: se resterà, dovrà farlo anche in caso di chiamata ufficiale della Nazionale”, si legge. Un punto fermo per evitare sorprese dell’ultimo minuto.
Rinnovo Conte non in programma, ma dopo l'incontro con De Laurentiis...
De Laurentiis, infatti, non intende opporsi a un eventuale addio, ma chiede tempi certi: “Non vuole perdere l’allenatore quando sarà troppo tardi per trovare un sostituto”. Con un altro anno di contratto già in essere, la situazione è piuttosto lineare: conferma o separazione. Al momento non si parla di rinnovo, ma l’ipotesi resta sul tavolo. Tutto dipenderà dall’intesa tra le parti, tra ambizioni tecniche e sostenibilità economica.
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