Futuro Conte, Tuttosport: ultimatum di ADL! Ecco i temi sul tavolo
Il futuro di Antonio Conte al Napoli entra nella fase più delicata, con Aurelio De Laurentiis pronto a giocare la sua mossa decisiva. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il presidente avrebbe lanciato un messaggio chiaro al tecnico: o si prosegue insieme, oppure la separazione avverrà alle condizioni del club. “Se Conte ha intenzione di lasciare, De Laurentiis è disposto a liberarlo, ma nei tempi e nei modi stabiliti dalla società”, si legge. Il patron non vuole rivivere quanto accaduto alla Juventus, quando l’allenatore lasciò il ritiro per poi approdare in Nazionale poche settimane dopo.
Incontro prima di fine stagione: i temi sul tavolo tra De Laurentiis e Conte
Un confronto tra le parti è previsto prima della fine della stagione, con diversi temi sul tavolo: “Dallo svecchiamento della rosa, oggi la più anziana della Serie A, alla riduzione del monte ingaggi, salito del 25% fino a 110 milioni lordi”. Si discuterà anche della gestione del gruppo e dei frequenti infortuni. Una trattativa complessa che segnerà il futuro del Napoli.
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