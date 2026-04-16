Conte ritrova un big per Napoli-Lazio: si va verso il ritorno tra i convocati
Il Napoli prepara la sfida contro la Lazio partendo da una certezza: Rasmus Hojlund sarà il punto di riferimento offensivo. L'attaccante, autore di 14 gol stagionali (10 in campionato), è pronto a trascinare la squadra verso il ritorno alla vittoria. “Alle sue spalle Conte potrebbe cambiare qualcosa”, si legge, con diversi ballottaggi ancora aperti. Alisson scalpita, così come Gutierrez, mentre il tecnico valuterà fino all’ultimo anche alla luce della rifinitura.
Rrahmani strappa una convocazione per Napoli-Lazio?
Occhi puntati anche sulla difesa: “Rrahmani è il più vicino al rientro tra gli indisponibili e potrebbe farcela già per sabato”. Più lunghi i tempi per Di Lorenzo, atteso a fine aprile, mentre Neres e Vergara torneranno per il finale di stagione. La base della formazione è già definita, ma non mancano le possibili novità, con Beukema pronto a giocarsi le sue carte.
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