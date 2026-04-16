Dall'arrivo di Conte il Napoli ha speso 420 mln sul mercato (riscatti compresi): passivo monstre

Dall'arrivo di Conte il Napoli ha speso 420 mln sul mercato (riscatti compresi): passivo monstreTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:30Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

I numeri del mercato raccontano l’impegno importante del Napoli da quando Antonio Conte è arrivato in panchina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club ha investito 314 milioni di euro in acquisti, a fronte di 225 milioni incassati dalle cessioni.

Spesa di mercato: cifra monstre dall'arrivo di Conte

Il bilancio, però, è destinato a salire: “Con i riscatti obbligatori della prossima stagione, la spesa complessiva del biennio Conte arriverà a circa 420 milioni, con un passivo netto di 195 milioni”. Una cifra significativa, soprattutto se affiancata all’aumento del monte ingaggi.

Conti sotto osservazione

Proprio questi aspetti sono ora sotto osservazione: “I conti sono già finiti sotto la lente dell’amministratore delegato Andrea Chiavelli”. Un segnale chiaro di come il club voglia monitorare con attenzione la sostenibilità economica del progetto.