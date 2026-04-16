Alisson Santos o ancora i Fab Four con la Lazio? C'è già una soluzione favorita
Il finale di stagione può diventare decisivo per Alisson Santos, chiamato a ritagliarsi un ruolo sempre più centrale nel Napoli. Il brasiliano vuole chiudere al meglio questi mesi in azzurro e guadagnare continuità in vista della prossima stagione. Come riferisce La Repubblica, resta aperto il dubbio sulla sua titolarità contro la Lazio.
Alisson Santos o i Fab Four?
Conte non ha ancora sciolto le riserve e prenderà una decisione nelle prossime 48 ore. Non è escluso, però, che il tecnico possa utilizzarlo ancora a gara in corso, come già accaduto nelle ultime uscite. Sul tavolo c’è anche la possibile conferma dei cosiddetti “Fab Four”, nonostante la prova opaca contro il Parma. “Se ne riparlerà nei prossimi giorni”, ma una cosa è certa: Alisson rappresenta una risorsa sempre più importante per il Napoli.
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