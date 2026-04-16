Lazio, Sarri pensa a un'arma a sorpresa contro il Napoli

Lazio, Sarri pensa a un'arma a sorpresa contro il NapoliTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:10Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Ratkov ha fatto molto bene nel finale contro la Fiorentina e ora Sarri sembra intenzionato a ripartire da lui per la gara contro il Napoli. Entrato nel quarto d’ora finale dopo quattro panchine di fila, il serbo ha prodotto l’unico tiro in porta di un centravanti biancoceleste: un colpo di testa pulito, fermato da De Gea. Nulla di decisivo, ma abbastanza per emergere in una prova opaca.

a qui riparte Ratkov, a caccia di spazio nel finale di stagione, soprattutto a gara in corso. In una squadra che fatica a riempire l’area, il suo profilo può diventare un’alternativa utile. A Napoli, riporta il Corriere dello Sport, è sfida con Dia per una maglia, oppure per subentrare, anche in base alle condizioni di Maldini.