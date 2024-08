Gaetano si è promesso al Cagliari, ma c'è distanza economica: la richiesta del Napoli

vedi letture

A tal proposito, l'edizione odierna del Corriere dello Sport fornisce le ultime sulla trattativa.

Gianluca Gaetano non è stato inserito da Antonio Conte nei convocati per la trasferta di Verona. Il motivo è presto detto: il centrocampista classe 2000 è sul mercato e da qui al 30 agosto certamente lascerà il Napoli, con il Cagliari che potrebbe essere la destinazione giusta. A tal proposito, l'edizione odierna del Corriere dello Sport fornisce le ultime sulla trattativa.

"Il Cagliari continua ad aspettare con fiducia Gianluca Gaetano (24). Di certo, il momento del Napoli dopo il brutto ko di Verona può aver tolto dall’attualità impellente la cessione del giocatore, ma la volontà del centrocampista non è in discussione: conserva da tempo un accordo con i rossoblù e vuole tornare in Sardegna dove ha lasciato un ottimo ricordo. Sulla cifra c’è ancora un po’ di distanza (gli azzurri chiedono sempre 12 milioni con bonus), ma l’ottimismo resta anche se bisognerà attendere ancora per raggiungere un’intesa".