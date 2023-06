Galtier lascia il Psg: ADL può cavalcare una vecchia idea

. A tal proposito Il Corriere dello Sport sottolinea come il nome di Galtier sia una grossa tentazione per Aurelio De Laurentiis.





L'idea resta sempre la stessa: portare sulla panchina del Napoli un esperto del 4-3-3. A tal proposito Il Corriere dello Sport sottolinea come il nome di Galtier sia una grossa tentazione per Aurelio De Laurentiis.

"Il tridente è straniero, viene da universi vicini, sa di italiano per trasmissione diretta, da frequentazioni del passato come quelle di Christophe Galtier, da calciatore al Monza alla fine degli anni ‘90, fresco campione di Francia con il Psg, già «scudettato» con il Lille, un papà per Victor Osimhen, lanciato a suon di gol, e prossimo a concludere la sua esperienza al Parco dei Principi con una buona uscita da sei milioni di euro: non male neanche per Aurelio De Laurentiis, che può dunque cavalcare questa vecchia idea, accarezzata per un attimo due anni fa, prima di decidere definitivamente che la Storia avrebbe potuto scriverla Luciano Spalletti, come poi è seriamente accaduto".