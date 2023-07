Garcia aspetta i Nazionali, che attesa per Osimhen: il programma

Victor Osimhen è atteso domani, arriverà comunque prima dell’amichevole contro l’Anaune Val Di Non di giovedì

Victor Osimhen è atteso domani, arriverà comunque prima dell’amichevole contro l’Anaune Val Di Non di giovedì in cui Garcia farà giocare i ragazzi in ritiro dal primo giorno a Dimaro. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, oggi sono attesi in Val Di Sole Di Lorenzo, Raspadori, Kvaratskhelia e Zielinski, ieri Simeone si è concesso ad autografi e foto con i tifosi.