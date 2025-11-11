Garlando: "Conte, lascia stare la metafora della morte. Hai visto Milinkovic?"

Il giornalista Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport elogia Milinkovic-Savic per il gesto dei complimenti al 17enne Pessina del Bologna domenica: "Come bellissimo è stato il gesto di Vanja Milinkovic-Savic che, a fine match, si è tolto i guanti e ha raccolto il volto del ragazzo. Ha parato la sua emozione, si è complimentato, gli ha augurato fortuna. Massimo ha sorriso tra le mani enormi di quel fratellone. Lo sport, Antonio, è sempre un inno alla vita. La morte non c’entra.

Lascia stare quelle metafore da pompe funebri. Lo vedi il tuo portiere? A caldo, dopo una brutta sconfitta, ha saputo celebrare la gioia di un giovane collega. È già oltre. Lo sarà anche la squadra che è viva. Non dovrai accompagnare nessun morto. Solo ridare cuore e speranza al Napoli e alla città. La felicità è un mestiere che richiede esperienza, insegnava Eduardo. Voi, felici insieme, lo siete già stati".