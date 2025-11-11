Svelata la frase forte detta da Conte ai suoi giocatori a Bologna

vedi letture

Il quotidiano Repubblica oggi in edicola svela il Conte-pensiero espresso alla squadra dopo il ko contro il Bologna. “Nessuna critica viceversa per i giocatori, il cui calo passa inosservato o è considerato la conseguenza degli errori del loro leader. Ecco perché dopo la quinta sconfitta è arrivata allo stadio Dall’Ara la resa dei conti.

“Non vi posso proteggere più”, ha infatti tuonato il tecnico leccese, durante il faccia a faccia con la squadra. Parole grosse nei confronti dei leader e per rimettere a posto i cocci servirà tempo, poiché c’è già stato il rompete le righe per la parentesi delle Nazionali. L’unica certezza è che gli alibi sono finiti, visto che la sosta è l’ultima occasione per resettare i problemi e voltare pagina”.