Nuovo Stadio, lunedì c’è la Zes: Comune contrario, ma può arrivare il sì a maggioranza

Tema calcio oggi centrale, ma non solo. Resta calda anche la questione legata al nuovo stadio. Il sindaco Gaetano Manfredi rinuncia alla richiesta di rinvio della Conferenza decisoria della Zes programmata per lunedì prossimo. Il Comune andrà in Conferenza aggiornando il dossier già presentato in prima istanza sulle criticità del progetto dello stadio che Patron Aurelio De Laurentiis vuole costruire nella zona del Caramanico. Lo riporta Il Mattino oggi in edicola.

"Determinazione massima anche da parte del Presidente dei due scudetti, sente che il via libera non è una chimera. Fermo restando che l’opposizione del Comune non è contro il progetto di De Laurentiis, ma teso a trovare una soluzione a tre problemi su tutti: la sorte dei mercatali del Caramanico per i quali servirà - se arrivasse la concessione da parte della Zes - un altro luogo dove potere continuare il lavoro. L’impatto del progetto del Patron su altre concessioni già in essere come quella di AreNapoli il Palazzetto dello sport e degli eventi da 12mila posti. E gli 8000 posti auto che per il Comune sono insostenibili. Il Comune - ribadiscono da Palazzo San Giacomo - non è contrario a un nuovo impianto purché «sia concretamente fattibile»".