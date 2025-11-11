Repubblica - Conte non ha gradito gli spifferi su allenamenti e infortuni

Dopo Bologna - con la quinta sconfitta in stagione - stanno emergendo una serie di retroscena relativi a Conte e all'ambiente Napoli. Ne parla anche Repubblica oggi in edicola.

“Conte non ha gradito affatto – giusto per utilizzare un eufemismo – gli spifferi provenienti da Castel Volturno sul programma degli allenamenti, sull’intensità del lavoro e sul numero degli infortuni. Il condottiero azzurro è da sempre pronto al dialogo con tutti i suoi giocatori, ma poi la decisione è la sua e non va messa in discussione da quel venticello pericoloso e inesorabile che soffia sul suo secondo anno di gestione”.