Conte-Napoli, Cds: "Ora dovrà risolvere i problemi e la sosta può aiutare"
"Conte deve risolvere i problemi con la squadra". Non basta il tweet di De Laurentiis. Serve ora un chiarimento con la squadra per ripartire uniti tutti insieme. Lo spiega il Cds oggi in edicola parlando del post-Bologna e delle parole di Conte.
"Il Napoli, nel senso di gruppo e spogliatoio, dovrà decidere come affrontare questa situazione: Conte ha ammesso le proprie responsabilità e ha chiesto che ognuno si assuma le proprie. L’assenza di dieci nazionali frena il chiarimento, ma paradossalmente la lontananza potrebbe aiutare. Si vedrà. Il tempo per invertire la tendenza, dicevamo, non manca, ma tutto dipenderà dalla chiave: «Se abbiamo voglia di farlo». E questo, il Napoli dovrà scoprirlo prima che sia troppo tardi: un bivio", si legge.
