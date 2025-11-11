Conte e la squadra avevano già fatto un patto tra il Psv e l'Inter: il retroscena

Conte aveva già avuto un "confronto con i senatori nei giorni successivi alla disfatta con il Psv e precedenti al trionfo con l’Inter". L'edizione odierna del Corriere dello Sport torna sulle parole dell'allenatore del Napoli e svela già alcune decisioni che erano state prese nei giorni scorsi".

"Dopo il Psv è stato abolito il ritiro pre partita in casa. È evidente, poi, che l’inserimento dei nuovi proceda a rilento, a parte rare eccezioni, innescando due meccanismi: logorio psicofisico per chi gioca sempre o di più, gap motivazionale per chi invece è ai margini. A Bologna, in panchina, c’erano un centinaio di milioni: Lucca (35), Beukema (31), Lang (25), Marianucci (9). L’olandese è diventato presto un caso in Olanda, e non può sfuggire l’involuzione di Neres. E pensare che De Bruyne è stato spesso indicato da una frangia della critica come la zavorra di un gioco carente da inizio stagione", si legge.