Garlando sulla Gazzetta: "Osimhen totem scudetto. Sperando Kvara ritrovi smalto e sorriso"

In un fondo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Luigi Garlando ha fatto il punto sulle italiane in Champions

TuttoNapoli.net

In un fondo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Luigi Garlando ha fatto il punto sulle italiane in Champions partendo dal Napoli salvato da Osimhen: "Almeno lui c’è. È tornato dall’Africa e forse dal passato. Ha fatto gol il totem dello scudetto. A lui si aggrappa Napoli e all’orgoglio di cui la squadra dispone ancora.

Lo ha dimostrato nel finale di primo tempo, in cui ha ripreso in pugno la partita, e nel finale del secondo in cui ha provato a vincerla. La speranza che Osi torni sempre più simile al suo passato, che Kvara ritrovi smalto e sorriso, che Calzona possa far fruttare le sue idee, autorizza la fede nell’impresa al Camp Nou, contro quel cavallo scosso del Barça che, virtualmente, ha già disarcionato Xavi e non galoppa più come un tempo. Si può fare".