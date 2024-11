Gasperini e quel 2 ottobre 2016: 1-0 al Napoli ed esonero evitato, da lì partì la favola Atalanta

vedi letture

Chissà se Gasperini ricorderà a memoria quel 2 ottobre 2016, giorno di quell'Atalanta-Napoli che ribaltò completamente la storia recente del club nerazzurro. Lo scrive quest'oggi il Corriere dello Sport ricordando che quell'incrocio a Bergamo, 1-0 gol di Petagna, spianò la strada alla favola poi diventata realtà allontanando di fatto le voci su un possibile esonero dopo appena sette giornate. Da allora sono passate ben nove stagioni, la dimensione dell'Atalanta è cresciuta e l'anno scorso ha vinto l'Europa League.

Non solo. Gasperini potrà aggrapparsi ad un dato che fa sorridere i bergamaschi: sotto la guida del tecnico di Grugliasco a Napoli sono arrivate 5 vittorie nelle ultime 10 partite giocate tra campionato e coppa Italia. La squadra è cambiata parecchio dall'ultima trasferta, ma - si legge - il Gasp potrà contare in primis su bomber Retegui, a secco col Monza ma già in doppia cifra dopo appena due mesi, ed una panchina di lusso con Samardzic che sta diventando l'uomo dei gol pesanti ed è favorito su Pasalic.