Gasperini: “Ex arbitri assunti per insegnare a simulare”. Sono 4 i club che ne hanno nello staff

vedi letture

Gasperini denuncia: “Ex arbitri assunti per insegnare a simulare”. Così l'edizione odierna di Repubblica torna sulle parole del tecnico della Roma: "Come funziona una cosa che non funziona? E l’arte della truffa s’impara? Con il Var si deve attendere, non si può esultare prima della revisione al monitor, ma si protesta tanto dopo. E lo fanno tutti: nato per cancellare dubbi e lamentele, li ha amplificati. Per Gasperini dietro però c’è un sistema che si studia come fosse un calcio d’angolo o un contropiede. Dice il tecnico della Roma: «Alcune società hanno persone strane prese dal mondo arbitrale che insegnano ai giocatori come buttarsi. Panchine che saltano, fanno caciara. Il calcio si riduce a “rubacchiare”».

Secondo lui ci sono professionisti che istruiscono i calciatori a prendere tempo, favori e insulti dalla tifoseria avversaria. A chi si riferiva? Di certo, hanno ex arbitri nei loro staff l’Inter (Schenone) e la Juve (Maggiani), la Lazio (Pinzani) e il Parma (Manganelli). E in passato la stessa Roma aveva ingaggiato come consulente un ex (Calvarese).