Gattuso aveva scelto un Napoli aggressivo: il piano partita ha funzionato per meno di un tempo

Il piano partita del Napoli è andato bene per meno di un tempo, poi si è sciolto sotto i colpi di una Lazio fiammante. Questa l'analisi tattica del Corriere della Sera: "Gattuso - che non è nell’area tecnica a causa di un problema agli occhi - ha schierato il Napoli in modo da poter aggredire la Lazio in ogni zona del campo: tre attaccanti sui tre centrali di Inzaghi, Zielinski a infastidire Escalante, i muscoli di Bakayoko contro quelli di Milinkovic-Savic, la classe di Fabian Ruiz contrapposta a quella di Luis Alberto".