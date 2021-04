Gattuso deve gestire le forze: scelto l'attacco per il Crotone e per la Juve

Tra due giorni ci sarà il Crotone, tra sei la Juventus. Per questo Rino Gattuso gestirà le forze dei suoi uomini, stando a quanto scritto dal Corriere del Mezzogiorno, specialmente in attacco. Sabato dovrebbero giocare Politano e Osimhen con Zielinski ed Insigne, mentre mercoledì prossimo contro la Juve dovrebbe esserci spazio per Lozano e Mertens, ancora insieme agli altri due azzurri inamovibili.