Gattuso e il Napoli aprono un ciclo con il rinnovo: forte attestato di stima da parte del club

E' fatta: Rino Gattuso rinnoverà il suo contratto con il Napoli fino al 2023. Nella giornata di ieri è arrivata la stretta di mano tra l'allenatore calabrese e Aurelio De Laurentiis per un prolungamento che - scrive il Corriere dello Sport - sa molto di ciclo. Presidente e tecnico condividono gli stessi orizzonti e per questo da parte della società azzurra è arrivato un attestato di stima importante in vista del futuro.