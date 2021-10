Gattuso e Pirlo non convincono il Parma: conferma a tempo per Maresca

Javier Ribalta, dg del Parma, prima, Kyle Krause, numero uno del club ducale, poi, hanno ribadito la fiducia in Enzo Maresca come tecnico della prima squadra nonostante i soli 9 punti conquistati in sette giornate di campionato e con la vittoria che manca oramai da quasi un mese. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport la conferma del tecnico, però, non sarebbe stata così semplice e lineare come i dirigenti hanno fatto intendere. Le riflessioni sul progetto nel suo complesso sembrano, in realtà, esserci state. L'obiettivo dichiarato da Krause è il ritorno immediato in Serie A: traguardo ambizioso, alla portata, ma sicuramente non semplice né tantomeno scontato.

La rivoluzione estiva ha cambiato totalmente il volto della società e, dunque, dare tempo perché ogni componente si conosca e renda al meglio, è quantomeno d'obbligo. Avanti, dunque, con Maresca anche per un altro motivo. Le alternative oggi a disposizione, da Cannavaro a Gattuso e Pirlo, non convincono al 100% e non sono del tutto praticabili (soprattutto per ragioni economiche). Tutto dipenderà dai risultati delle gare in calendario da qui a novembre. Senza ultimatum, scrive il quotidiano, ma consapevoli che si tratti del momento chiave.