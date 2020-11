Gattuso e quell'addio al Milan da gran signore...

Il Corriere dello Sport si concentra sull'incrocio tra il tecnico del Napoli e la squadra rossonera: "Gattuso ritrova il Milan dopo averlo lasciato da gran signore". A Milano l'ex centrocampista perse la Champions per un punto senza farne una tragedia, perché aveva maturato l'idea di lasciare tutto per tornare al ristorante di Gallarate a cucinare pesce e raccontare aneddoti ai cronisti che gli facevano visita. A rompere l'incantesimo fu la visita di Leonardo dopo il derby perso per 2-3: "Il tuo Milan gioca male" gli disse, così Rino si alzò e andò ad allenare i suoi. Poi si presentò in sede, chiese di liquidare il suo staff e rinunciò al suo stipendio, che pure gli spettava per via dell'esonero e l'arrivo di Giampaolo.