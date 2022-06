Gattuso fa la spesa a Napoli: a caccia di due fedelissimi

Rino Gattuso vuole due ex fedelissimi dell'esperienza al Napoli al Valencia. Lo ribadisce l'edizione odierna di Repubblica

Rino Gattuso vuole due ex fedelissimi dell'esperienza al Napoli al Valencia. Lo ribadisce l'edizione odierna di Repubblica: “Il tedesco fu voluto nel gennaio 2020. Il feeling con Spalletti non è decollato e Demme ha chiesto di misurarsi altrove per ritrovare continuità.

Il copione è lo stesso per Matteo Politano: nel 2020- 2021 si è esaltato con Gattuso, ha segnato 11 gol arrivando a sfiorare la convocazione all’Europeo. Ha chiesto la cessione e l’ipotesi Valencia non gli dispiacerebbe affatto. Il club andaluso vuole accontentare Gattuso, ma sta cercando di fare cassa prima di procedere ad un paio di rinforzi affidabili da consegnare al nuovo allenatore”.