Gattuso gestisce chi non è al meglio: Fabian affaticato, Hysaj non ancora in condizione

L'idea di Rino Gattuso in questo periodo pieno zeppo di impegni è quello di gestire al meglio la rosa. E lo farà anche con Fabian Ruiz ed Elseid Hysaj, per motivi differenti, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Fabian Ruiz ha accusato un forte affaticamento in Europa League, è disponibile ma c’è l’intenzione di gestirlo come Hysaj che è guarito dal Covid-19 ma deve recuperare la migliore condizione atletica ( non è stato convocato)".