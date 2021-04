Gattuso pensa alla Lazio: oltre a Bakayoko, previsto doppio cambio in attacco

Tra Superlega e campo. Giovedì il Napoli affronterà la Lazio e sarà una gara fondamentale per la rincorsa alla Champions League. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che potrebbero esserci alcuni cambi di formazione. Demme è squalificato e al suo posto ci sarà Bakayoko, ma non solo: in attacco, infatti, potrebbe riposare Osimhen, con Mertens titolare, mentre Lozano, che rientra dopo la squalifica, potrebbe far rifiatare Politano ritrovando una maglia da titolare.