Gattuso via a fine stagione, ma prima vuole soddisfare una vecchia richiesta di ADL

"Manca un mese alla fine del campionato e, salvo sorprese, anche all’avventura di Gattuso al Napoli". A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui Rino Gattuso, malgrado il divorzio, vuole portare il Napoli in Champions League e soddisfare così la richiesta di Aurelio De Laurentiis: "L’obiettivo è riportare la squadra in Champions League, dopo il fallimento della Superlega De Laurentiis ci tiene ancora di più a ritrovare la dimensione perduta in questa stagione dopo aver sentito la «musichetta» per quattro stagioni consecutive. A dicembre del 2019, quando Gattuso ha iniziato la sua avventura napoletana, il patron del Napoli gli indicò proprio nel ritorno nell’Europa che conta la missione da perpetrare".