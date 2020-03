Gazzetta - ADL ha avvertito Milik: resterà ad una sola condizione

Arek Milik sempre in bilico, ma nessuno scenario è da escludere. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del polacco, spiegando come abbia si maturato l'idea di andare in cerca di nuovi stimoli ma che allo stesso modo si trova bene al Napoli e tutto potrebbe ancora accadere in tema del rinnovo.

"Quello che Aurelio De Laurentiis e il suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli hanno chiaro e che se Milik vorrà restare ancora in azzurro, dovrà comunque prolungare il suo contratto in scadenza nel 2021" scrive il quotidiano, ribadendo dunque che il Napoli non correrà il rischio di perdere il calciatore a parametro zero nell'estate 2021..