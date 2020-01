Gazzetta - ADL sta rinnegando le scelte di Ancelotti, è più Sarriano di Sarri

Questo mercato di gennaio diventa una sorta di correzione rispetto a quello estivo, quando sono state fatte scelte diverse che non si sono rivelate efficaci. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che evidenzia il cambio di rotta dopo le scelte fatte da Ancelotti che voleva un centrocampo di piedi buoni, con giocatori duttili e intercambiabili, senza specializzazioni.

Scrive il quotidiano: "Ha preferito non far acquistare al club un mediano con le caratteristiche di Veretout, rinunciando anche a Diawara e Rog. Le cose non hanno funzionato, ma non solo per problemi tattici, fatto sta che con l’avvento di Rino Gattuso e il ritorno al 4-3-3, ritenuto dallo stesso presidente il sistema-spettacolo del Napoli tutto è cambiato. Di fatto Aurelio De Laurentiis si è dimostrato più sarriano dello stesso Sarri e intende ripartire da una idea di gioco, rinnegando nei fatti la scelta Ancelotti con quello che ha comportato".