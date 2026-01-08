Gazzetta boccia Lang: "Che delusione. E ora rischia col mercato aperto"

Bocciatura per Noa Lang contro l'Hellas. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'attaccante olandese ha perso una chance per mettersi in mostra. E ora rischia il posto per Milano.

"La delusione maggiore porta a Lang, l'uomo che doveva fare la differenza a livello qualitativo, vista l'assenza del suo amico Neres. E invece Noa è stato timoroso, spesso fuori dalla partita anche per scelta. Conte lo ha invitato a stare più dentro al campo, nel vivo del gioco. Ma l'olandese anche per propensione naturale continuava ad allargarsi. Noa si giocava la possibilità di essere titolare domenica, ma non è così che si può convincere Conte. Le sirene del mercato sono sempre rumorose, Lang vuole rimanere a Napoli ma è tempo di lanciare segnali. Veri, continui. Per evitare di salutare già a gennaio".