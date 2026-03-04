Torino, D'Aversa ha scelto la coppia d'attacco per Napoli: sarà sfida speciale per entrambi

Un esordio che ha subito acceso entusiasmo e curiosità. Il nuovo Torino targato Roberto D’Aversa riparte dalla vittoria contro la Lazio e soprattutto da una coppia d’attacco che ha subito dato segnali importanti: Duvan Zapata e Giovanni Simeone. Due centravanti veri, scelti insieme dal primo minuto per guidare la nuova fase granata. Contro la squadra di Sarri la risposta è stata immediata: Simeone ha aperto le marcature, mentre Zapata ha chiuso i conti con il gol del 2-0. Ma oltre alle reti, a convincere è stata soprattutto la prestazione complessiva dei due attaccanti. Movimento continuo, pressing, sacrificio e grande partecipazione alla manovra. Il Cholito ha agito da seconda punta muovendosi su tutto il fronte offensivo, mentre Zapata ha lavorato molto anche lontano dall’area, dialogando spesso con i centrocampisti.

Così Simeone e Zapata hanno convinto D'Aversa

Una compatibilità che ha soddisfatto lo stesso D’Aversa: “Possono coesistere. La condizione essenziale è che si sacrifichino per la squadra. Lo hanno fatto entrambi ed è stato un grande esempio per tutti”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Simeone, che ha sottolineato l’intesa con il compagno: “Io e Duvan abbiamo fatto una grande partita. Lui è bravissimo a tenere palla e questo mi aiuta molto nei movimenti”. Adesso, però, arriva una sfida dal sapore particolare. Venerdì il Torino sarà di scena al Maradona contro il Napoli e per entrambi gli attaccanti sarà una gara speciale. Zapata e Simeone tornano nella città che li ha accolti e amati: due ex pronti a guidare il Toro, con ricordi forti nel cuore e la voglia di confermare quanto di buono mostrato all’esordio insieme. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.