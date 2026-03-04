Crolli nella ripresa: il Napoli sarebbe ancora attaccato all’Inter coi risultati all'intervallo

Il rendimento del Napoli durante le partite racconta una stagione fatta di luci e ombre. Se da un lato la squadra di Antonio Conte ha spesso approcciato bene le gare, dall’altro il calo nella ripresa è diventato uno dei temi più discussi dell’annata azzurra.

A evidenziarlo è anche Il Mattino, che propone una lettura curiosa ma significativa dell’andamento delle partite del Napoli. Sottolinea il quotidiano, “se le 27 partite di Serie A già giocate fin qui si fossero concluse all’intervallo, il Napoli di Antonio Conte sarebbe ancora attaccato all’Inter, alla corsa scudetto, alla speranza di vincere di nuovo il titolo”.

Un dato che fa riflettere e che racconta quanto gli azzurri siano spesso partiti forte nei primi 45 minuti. Naturalmente, come sottolinea lo stesso giornale, le ipotesi non cambiano la realtà della classifica: “con i ‘se’ e con i ‘ma’ non si costruisce il futuro. Ed è giusto. La storia dei tram e dei ‘troll’ è più che nota soprattutto in questa città”.

Eppure qualcosa emerge con chiarezza analizzando le seconde frazioni di gioco. Il calo nella ripresa è stato evidente in diverse gare e ha inciso sui risultati finali. Come osserva Il Mattino, “qualcosa dovrà pur significare, soprattutto se si rapporta a quanto accade nella seconda parte delle gare. Il Napoli crolla e lo fa in maniera netta, trasversale”.