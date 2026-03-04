Lobotka verso il forfait, possibile una staffetta in mediana

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, Billy Gilmour sta gradualmente recuperando ritmo partita dopo lo stop: “Lo scozzese sta decisamente meglio, ma non gioca 90’ dallo scorso 28 ottobre, nella trasferta di Lecce.” Dopo quella gara, Gilmour aveva disputato soltanto uno spezzone di gara: “Poi 38’ contro il Como, prima del ko e della decisione di operarsi.”

Il ritorno in campo è arrivato nelle scorse settimane. Secondo quanto racconta il quotidiano: “Billy è rientrato il 15 febbraio contro la Roma: 11’, con ottimo impatto e partecipazione all’azione del 2-2.” Un rientro graduale proseguito anche nelle partite successive: “A Verona i minuti in campo sono diventati 17’, mentre in mezzo, a Bergamo, era rimasto in panchina per tutto il match.”

Proprio per questo motivo, la gestione dei minuti sarà fondamentale. Come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport: “Servirà un lavoro straordinario per garantire almeno un’ora di qualità.” Non è escluso che, nel corso della partita, possa esserci spazio anche per il ritorno di Zambo Anguissa: “Poi, magari, potrebbe lasciare il posto ad Anguissa, ormai pronto per tornare tra i convocati e magari giocare uno spezzone importante di gara.”