Lobotka, un altro stop: ecco quante e quali partite ha già saltato

Durante gli allenamenti si è fermato Stanislav Lobotka per un problema muscolare: il regista sarà sottoposto a controlli.

Il Napoli prepara la sfida di venerdì sera contro il Torino al Maradona con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e accorciare nella corsa alla Champions League. Gli azzurri vogliono anche riscattare la sconfitta dell’andata, decisa dall’ex Giovanni Simeone. Nel weekend, inoltre, il derby tra Milan e Inter potrebbe offrire un’occasione per recuperare terreno in classifica.

Lobotka out col Torino? Quante e quali partite ha già saltato

A preoccupare è però ancora l’emergenza infortuni. Durante gli allenamenti si è fermato Stanislav Lobotka per un problema muscolare: il regista sarà sottoposto a controlli, ma appare difficile la sua presenza contro il Torino. Come ricorda il Corriere del Mezzogiorno, non è la prima volta in stagione che Lobotka è costretto ai box: aveva già saltato l’andata con i granata e anche le gare contro Inter, Lecce e Juventus per un problema agli adduttori.