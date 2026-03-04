Appena 4 punti in meno con Champions e infortuni: la stagione dei rimpianti

Il Napoli continua a lottare in una stagione lunga e logorante, segnata da impegni ravvicinati e da un’emergenza praticamente continua. Nonostante le difficoltà, la squadra di Antonio Conte è riuscita comunque a mantenere un rendimento di alto livello, restando stabilmente nelle zone nobili della classifica.

Come sottolinea anche la Repubblica, il bilancio del campionato non può essere letto senza considerare il peso degli impegni extra affrontati dagli azzurri. Il quotidiano evidenzia infatti che “i rimpianti per quello che poteva essere e invece non è stato sono dunque più che leciti, al di là della resilienza straordinaria della squadra di Conte”.

Il Napoli ha dovuto gestire una stagione particolarmente intensa. Alla corsa in campionato si sono aggiunte infatti le fatiche europee e gli impegni nelle competizioni nazionali. Come si legge ancora su Repubblica, “i campioni d’Italia hanno infatti appena 4 punti in meno in classifica rispetto a un anno fa, pur avendo giocato 8 dure partite in più di Champions League e vinto la Supercoppa Italiana a Riad”.