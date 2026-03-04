Dal Napoli a Sanremo: il regista Albano racconta 'AG4IN' e il video di Sal Da Vinci

Dal quarto scudetto del Napoli raccontato nel docufilm AG4IN al trionfo al Festival di Sanremo. Il filo conduttore è il regista Giuseppe Marco Albano, che dopo il film dedicato alla squadra allenata da Antonio Conte ha firmato anche il videoclip di Per sempre sì di Sal Da Vinci, brano vincitore di Sanremo 2026 e già oltre i sei milioni di visualizzazioni. Intervistato da Il Mattino, Albano ha spiegato: “Calcio e musica sono due forme d’arte, segni distintivi della città. Dopo la vittoria di Sal ho letto cose incredibili: quasi si dimentica che le radici della canzone italiana sono a Napoli”.

Da Sanremo allo Scudetto del Napoli: parla Albano

Il regista ha raccontato anche l’ispirazione del videoclip: “Ci siamo rifatti a Dirty Dancing. Ho scritto, diretto e montato tutto io. La canzone mi è entrata in testa dopo dieci secondi”. Sul successo del brano aggiunge: “Avevo capito che era una hit”. Infine un ricordo dell’esperienza con il Napoli: “È stata splendida. Non seguo molto il calcio, ma Napoli la porto nel cuore. Gli infortuni hanno penalizzato la squadra: auguro a Conte un grande finale”. E sul futuro: “Stiamo pensando a un’altra sorpresa per i tifosi azzurri”.