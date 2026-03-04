Retroscena Lobotka: in 48 ore si è recato due volte in clinica per gli esami
Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Stanislav Lobotka dopo gli esami svolti nelle ultime ore. Il regista del Napoli avrebbe riportato probabilmente solo una contusione, ma lo staff preferisce procedere con cautela. Il centrocampista si è recato due volte in 48 ore alla Clinica Pineta Grande per ulteriori controlli. La sensazione è che non riuscirà a recuperare per la sfida di venerdì contro il Torino.
Escluse lesioni per Lobotka? Nel mirino c'è il Lecce
L’obiettivo potrebbe diventare il rientro contro il Lecce, anche se al momento resta difficile fare previsioni. La buona notizia è che non sembrano esserci lesioni, secondo Il Mattino “Lobotka si è fermato subito al primo segnale, evitando che la situazione potesse peggiorare”. Ora si attende di capire quando potrà tornare ad allenarsi.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro